Индия стремительно приближается к мировому лидерству по заболеваемости коронавирусом.

Об этом пишет пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Так, за минувшие сутки в Индии зарегистрировали рекордные 90,8 тысячи заразившихся, второй день подряд показатель превышает 90 тысяч (накануне было 90,6 тысячи).

Отмечается, что за период эпидемии в Индии выздоровели более 3,25 миллиона человек (77,31% от общего числа заболевших), лечение в больницах проходят свыше 882 тысячи пациентов (20,99%), погибли более 71,6 тысячи (1,7%).

Ранее мы писали, что африканский континент может стать новым очагом коронавируса. Существуют серьезные опасение, что там может начаться второй китайский сценарий и весь континент подвергнется заражению.