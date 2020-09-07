Коронавирус "перебросил" силы на еще одну страну [ Редактировать ]
Индия стремительно приближается к мировому лидерству по заболеваемости коронавирусом.
Об этом пишет пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
Так, за минувшие сутки в Индии зарегистрировали рекордные 90,8 тысячи заразившихся, второй день подряд показатель превышает 90 тысяч (накануне было 90,6 тысячи).
Отмечается, что за период эпидемии в Индии выздоровели более 3,25 миллиона человек (77,31% от общего числа заболевших), лечение в больницах проходят свыше 882 тысячи пациентов (20,99%), погибли более 71,6 тысячи (1,7%).
Ранее мы писали, что африканский континент может стать новым очагом коронавируса. Существуют серьезные опасение, что там может начаться второй китайский сценарий и весь континент подвергнется заражению.
по теме
Технологии здоровья: Samsung "окунется" в фармацевтическое производство
На заводе будут разрабатывать "убийц" коронавируса
В Индонезии обнаружили "неизвестный" коронавирус
Заражение ней проходит быстрее
Коронавирус в мире пошел на спад
Условный уровень летальности обновил минимум, снизившись до 3,4%
В Германии устроили "пандемическое" шоу
Ученые определял риск заражения COVID-19
Европейская страна отправила Украину в "красный" список
Все въезжающие туда должны будут пройти самоизоляцию