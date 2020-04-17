ВОЗ считает, что африканский континент может стать новым эпицентром вспышки коронавируса.

Об этом пишет BBC.

По их словам, в Африке уже официально зарегистрировали 18 тысяч случаев коронавирусной инфекции, 1000 из которых закончились летальным исходом.

Отмечается, что существуют серьезные опасение, что там может начаться второй китайский сценарий и вест континент подвергнется заражению.

Известно, что в странах черного континента не достаточное количество аппаратов ИВЛ, а также тестов на COVID-19.

Ранее мы писали о том, что в мире зарегистрированы более 2 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией.