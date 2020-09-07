Уряд погодив механізм, за яким виплачуватимуть додаткові кошти українським медикам. Уранці Кабмін провів позачергове засідання. На ньому ухвалив постанову, що дозволить медпрацівникам надати обіцяні гроші, - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, відразу після публікації рішення Уряду - лікарні зможуть терміново укласти угоди з Національною службою здоров'я і до кінця вересня почати отримувати доплати.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Тобто ті кошти, які будуть виділені й погоджені з 5,9 млрд, вірніше 5 млрд 995 млн грн, які були виділені Кабінетом міністрів, погоджені з відповідними бюджетним комітетом до кінця вересня почати виплачувати ці кошти, щоб в термін вже за вересень місяць наші лікарі і медичні працівники змогли отримати ту доплату, про яку ми говорили - це перший крок щодо підвищення заробітної плати нашим медичним працівникам.