Українські медики отримають обіцяні гроші - Максим Степанов [ Редактировать ]
Уряд погодив механізм, за яким виплачуватимуть додаткові кошти українським медикам. Уранці Кабмін провів позачергове засідання. На ньому ухвалив постанову, що дозволить медпрацівникам надати обіцяні гроші, - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, відразу після публікації рішення Уряду - лікарні зможуть терміново укласти угоди з Національною службою здоров'я і до кінця вересня почати отримувати доплати.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Тобто ті кошти, які будуть виділені й погоджені з 5,9 млрд, вірніше 5 млрд 995 млн грн, які були виділені Кабінетом міністрів, погоджені з відповідними бюджетним комітетом до кінця вересня почати виплачувати ці кошти, щоб в термін вже за вересень місяць наші лікарі і медичні працівники змогли отримати ту доплату, про яку ми говорили - це перший крок щодо підвищення заробітної плати нашим медичним працівникам.
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