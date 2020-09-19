В США магазины подверглись атаке "хозяев леса" (видео) [ Редактировать ]
Фото: РИА Новости
В штате Калифорния медведи ворвались в придорожный магазин и "ограбили" его.
Об этом сообщает Telegram-канал "Новости. Как есть".
Так, один из медведей заходит в магазин. Продавец пытается его выгнать, но у него это не получается.
отмечается, что один из покупателей пытался отогнать животное, шлепнув его, в ответ на это медведь начал разбрасывать товары и есть их. Такое произошло с несколькими магазинами.
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