В штате Калифорния медведи ворвались в придорожный магазин и "ограбили" его.

Об этом сообщает Telegram-канал "Новости. Как есть".

Так, один из медведей заходит в магазин. Продавец пытается его выгнать, но у него это не получается.

отмечается, что один из покупателей пытался отогнать животное, шлепнув его, в ответ на это медведь начал разбрасывать товары и есть их. Такое произошло с несколькими магазинами.

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