Мужчина "клонировал" себя, чтобы не присутствовать на скучных видеоконференциях (видео) [ Редактировать ]
С введением карантина в связи со вспышкой коронавируса многие перешли на удаленный режим работы. Одному из таких работников Мэту Риду надоело присутствовать на видеоконференциях, и он создал своего виртуального клона, который заменил его в Zoom. Об этом пишет techtoday.in.ua.
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"Чтобы создать визуальную копию, Мэт сделал несколько коротких видеороликов с собой и статические фотографии. Далее с помощью библиотеки с открытым программным кодом Artyom.js он научил своего бота "слушать" фразы вроде "как ты", "ты понял", "до свидания". Как только бот распознает их, он выдает запрограммированный ответ. Например, на фразу "ты понял", бот ответит "я плохо слышу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что созданный бот также имеет свои погрешности, и, чтобы скрыть это, он пытается имитировать плохое качество связи, "разбавляя" видеоролики фотографиями. Участникам в это время кажется, что связь "подвисает".
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