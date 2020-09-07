В Великобритании открыли отель, где можно ночевать в номере с лошадьми.

Об этом сообщает New York Post.

Так, все желающие могут провести ночь в стойле, оснащенном двухъярусной кроватью, мини-холодильником, микроволновой печью, а также душем и туалетом. Но такой отдых может быть не таким обычным как кажется.

Лошади не спят так, как мы. Ночью они ложатся и встают, часто можно услышать, как они ходят и жуют. Да, в отеле есть беруши, но люди приезжают сюда не для того, чтобы выспаться. Они приезжают за уникальным и волшебным опытом.

Отмечается, что посетители могут кормить и общаться с животными через стеклянные перегородки.

Фото: nypost.com

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