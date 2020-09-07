Стабільно високий. Саме таким є рівень інфікування коронавірусом в Україні. Щоденна планка заражень не опускається нижче двох тисяч. За останню добу діагноз "COVID-19" почули 2174 пацієнти. Тридцять одна людина померла від ускладнень. По регіонах в антилідерах за кількістю нових випадків - Київ, Львівщина та Буковина.

У зв'язку з такою мало оптимістичною статистикою - МОЗ удвічі збільшив кількість лікарняних ліжок в інфекційних відділеннях - до 35 тисяч.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: