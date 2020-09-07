В Україні за добу на COVID-19 інфікувалися 2174 пацієнти [ Редактировать ]
Стабільно високий. Саме таким є рівень інфікування коронавірусом в Україні. Щоденна планка заражень не опускається нижче двох тисяч. За останню добу діагноз "COVID-19" почули 2174 пацієнти. Тридцять одна людина померла від ускладнень. По регіонах в антилідерах за кількістю нових випадків - Київ, Львівщина та Буковина.
У зв'язку з такою мало оптимістичною статистикою - МОЗ удвічі збільшив кількість лікарняних ліжок в інфекційних відділеннях - до 35 тисяч.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Все, що стосується госпіталізації - ви бачите, що вона збільшується в деяких регіонах заповненість ліжок є близько 66%. Ми постійно вводимо нові лікарні, я думаю, що завдання, яке буде дано цілком по Україні, думаю, нам треба підготувати ще порядка 15 тис ліжок. Ви бачите, яке зростання - ми майже вже наближуємось до трьох тисяч. І я думаю, що нам треба готуватися до будь-якого розвитку подій.
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