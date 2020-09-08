Кому нельзя есть инжир [ Редактировать ]
С приходом осени на прилавках магазинов появился инжир - вкусный и богатый витаминами плод. Но, стоит помнить, что у него есть свои противопоказания. О них пишет hochu.ua.
Вы должны проявлять осторожность при употреблении инжира в больших количествах, так как он может вызывать аллергические реакции, начиная от рвоты и заканчивая диареей и даже зудом кожи.
Людям с чувствительной кожей или аллергическим анамнезом следует избегать не только употребления инжира в пищу, но и нанесения его на кожу.
Никогда не употребляйте незрелый инжир. В нем содержится белый млечный сок (латекс), который содержит такие соединения, как фурокумарины и 5-метоксипсорален (5-MOP), которые могут вызывать сильную аллергию вокруг рта и губ, которая может быстро распространиться на другие части тела.
Ранее мы писали о том, кому категорически нельзя есть огурцы.
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