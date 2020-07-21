Всем известно, что огурцы полезны, но об их опасных свойствах знаю единицы. Медики рассказали, кому нельзя есть огурцы, передает newsyou.info.

Почки

В огурцах много калия. Поэтому овощ полезен для регулирования давления. Но много калия - это очень вредно. Может развиться гиперкалиемия.

Токсины

В огурцах много воды. Благодаря своим запасающим тканям этот овощ вбирает очень много всего из почвы. Это его плюс. Но, когда почва засорена, то плюс превращается в минус. Вместе с водой корневая система растения всасывает токсины, которые аккумулируются в плодах. Переизбыток вредных веществ может стать причиной целого ряда проблем со здоровьем.

Сердце

Водянистые по своей природе огурцы могут принести проблемы тем людям, кто страдает от отеков, а из-за проблем с почками возникнут проблемы и с сердцем. Поэтому налегать на огурцы не нужно.

Витамины

Кожура огурца богата витаминами С и А, микроэлементами (железом, магнием и др.). Переизбыток витаминов, однако же, тоже вреден. Могут появиться высыпания на коже, язвочки, воспаления.

Аллергия

Редко на огурцы бывает аллергия, но таких случаев все же достаточно. Обычно это происходит из-за того, что производители обрабатываю огурцы специальным составом, чтобы они медленнее портились. Часто это аллергены казеин и воск. Постарайтесь тщательнее мыть овощи, а если понимаете, что огурец никак не отмыть до скрипа, лучше срежьте кожицу.

Пищеварение

Огурец рекомендуют для правильного питания. Но всегда и у всех он удачно переваривается. Часто этот овощ вызывает вздутие живота и метеоризм. Если с органами ЖКТ и так проблемы, от огурцов лучше отказаться.

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