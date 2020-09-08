Белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно вывезли в Украину. Еще одному члену координационного совета Марии Колесниковой удалось остаться в Беларуси. Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, всю ответственность за жизнь и здоровье Колесниковой несет персонально президент Беларуси Александр Лукашенко.

"От себя добавлю - это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому, что эта смелая женщина сделала действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь", - написал Геращенко.

Ранее мы писали о том, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу с Украиной.