На дистанційне навчання відрядили одинадцять початкових класів однієї зі шкіл Кропивницького. У двох учителів підтвердили коронавірус. Тож від початку тижня в першокласників канікули, а учні других, третіх та четвертих класів - навчаються онлайн. Решта вчителів початкової школи перебувають на самоізоляції, оскільки контактували з хворими.

Лариса Костенко, начальник управління освіти Кропивницької міської ради: