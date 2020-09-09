У школі Кропивницького дітей відправили на дистанційне навчання [ Редактировать ]
На дистанційне навчання відрядили одинадцять початкових класів однієї зі шкіл Кропивницького. У двох учителів підтвердили коронавірус. Тож від початку тижня в першокласників канікули, а учні других, третіх та четвертих класів - навчаються онлайн. Решта вчителів початкової школи перебувають на самоізоляції, оскільки контактували з хворими.
Лариса Костенко, начальник управління освіти Кропивницької міської ради:
Вжиті заходи щодо надання списку контактних осіб батьків, які контактували в цей період з вчителем і вжиті всі заходи для того, щоб попередити розповсюдження цієї хвороби, орієнтовно якщо все буде гаразд після 12 числа у нас буде прийматися рішення про перехід з дистанційного навчання на навчання в школі учнів 1-4 класів.
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