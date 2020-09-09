Картини, намальовані пензлем у зубах. І це не розвага, а життєві обставини. 24-річний Максим Калінчук з Житомира вже п'ять із половиною років прикутий до інвалідного візка через травму. Частково рухати може лише правою рукою. Але це не завадило йому навчитися малювати і закохати у свою творчість сотні людей. Історія, яка надихає, - у сюжеті Анастасії Старовойт.

Його роботи сколихнули Інтернет. Користувачі масово діляться враженнями від картин Максима, виставляють відео на своїх сторінках і лишають під його постами подекуди понад тисячу коментарів.

Це гідне величезної поваги! Ви неабиякий молодець!

Захоплююсь Вашими роботами, дай Боже Вам здоров'я, Ви молодчина!

Талант не купиш, це дає Бог, а у вас талант. Натхнення Вам. Роботи розкішні.

Максим Калінчук, митець:

Кожен читаю. Ну, знаєте, це змушує жити. І ти розумієш в ці моменти, що ти напевно робиш щось так, як потрібно.

До інвалідного візка Максима прикував нещасний випадок. П'ять із половиною років тому він працював у розважальному комплексі оператором. У той злощасний день показував дітям, як стрибати на батуті.

Максим Калінчук, митець:

При невдалому стрибку - подвійне сальто вперед я впав у таку поролонову яму. Поролон роз'їхався і внаслідок цього я зламав четвертий шийний хребець. Лікарі сказали, що взагалі от те, що ти маєш спочатку, те, що ти залишився живий - це для тебе взагалі вже велике досягнення.

Під час чергової реабілітації у Трускавці Максим уперше спробував малювати.

Максим Калінчук, митець:

Там була дівчина аніматор. Вона малювала з дітьми, там з ними займалася. І вона каже: хто хоче помалювать? Я взагалі нерухомий тоді був, зараз хоч частково правою рукою можу рухати. Вона мені пензлик всунула в зуби, каже - малюй.

Відтоді хлопець створив приблизно 20 робіт. Має лиш фотографії картин. Адже майже всі продав, щоб оплачувати власну реабілітацію. Над кожним з полотен працював від двох тижнів до місяця.

Максим Калінчук, митець:

Найважче даються портрети, кожен портрет, який би не був - це складно. Одна невдала лінія і це інша людина.

Наразі юний митець чекає закінчення карантину, щоб мати змогу провести майстер-клас для всіх охочих і своїм прикладом довести, що зневірюватися в житті не варто.