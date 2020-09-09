Пляж і кафе - тільки у масці: Туреччина посилює карантин [ Редактировать ]
На пляж у масці. У Туреччині посилюють карантинні заходи безпеки. Про це повідомили в пресслужбі Мінохорони здоров'я країни.
Відтепер носити захисну пов'язку потрібно обов'язково в усіх громадських місцях, зокрема, на пляжах, на вулиці й на роботі. Якщо в транспорті немає вільних сидячих місць - пасажирів не пускатимуть.
Також заборонені масові заходи в кафе і готелях після опівночі. Влада Туреччини вирішила посилити карантин через стрімке зростання числа інфікованих за минулу добу в країні понад 1700 нових заражень.
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