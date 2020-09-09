Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютной чушью" предположение о возможном "поглощении" Россией Беларуси после запланированного на ближайшие дни визита в Москву Александра Лукашенко.

Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь. Визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Белоруссия. Вы знаете, что наши отношения особого партнерства, союзнические отношения, многовекторные.

Он уточнил, что на повестке дня во время общения президентов России и Беларуси каждый раз стоит торгово-экономическое сотрудничество, вопросы, связанные с задолженностями и поставками энергоресурсов, а также вопросы интеграции в рамках ЕАЭС, СНГ и Союзного государства России и Беларуси.

И обмен мнениями по наиболее актуальным процессам, которые происходят на европейском континенте, региональные конфликты - всегда это все обсуждается двумя президентами.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью российским журналистам, что интеграция с Россией в соответствии с Союзным договором невозможна.

Сейчас два поколения после этого выросло, и сегодня уже невозможно уже ту интеграцию реализовать.

Лукашенко рассказал, что начал обсуждать с президентом России так называемые "карты", чтобы приспособить к нынешним условиям и выработать в нынешних условиях новые пути интеграции. Белорусский лидер подчеркнул, что нужна равноправная экономическая интеграция.

Если говорить о глубине интеграции, никаких вопросов нет с точки зрения экономической интеграции. Никаких нет проблем, главное - равноправная основа. Нет, не всё объединить и напополам поделить, это глупость, мы подавимся от этого куска. Это должна быть равноправная основа.

Ранее сообщалось, что Лукашенко обвинил Украину в управлении протестами в Беларуси.