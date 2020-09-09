ЄС продовжив "кримські санкції" проти Росії [ Редактировать ]
"Кримські санкції" проти Росії на півроку продовжив Європейський Союз. Таке рішення ухвалили посли ЄС. Обмеження стосуються 175 осіб і 44 організацій.
Їм заборонили видавати візи, а також заморозили всі активи - на території Євросоюзу. Найближчим часом до санкційного списку додадуть ще 15 осіб і кілька організацій - через будівництво Керченського мосту.
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