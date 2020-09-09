У Британії зупинили тестування довгоочікуваної вакцини

У Великій Британії зупинили тестування вакцини - через появу побічної реакції в одного з учасників випробування. Про це повідомили розробники. Поки що невідомо, чи справді проблеми зі здоров'ям - це реакція саме на вакцину