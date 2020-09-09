Украинский оскаровский комитет объявил участников национального отбора на выдвижение на премию "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В национальном отборе принимают участие три фильма, и все они созданы при поддержке "Госкино".

В отборе принимают участие драма "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича, лирическая комедия "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича и документальная лента "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык.

Также сообщается, что 24 сентября состоится пресс-конференция по фильму-кандидату на премию Оскар в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.

Напомним, организаторы "Оскара" объявили новые критерии для получения золотой статуэтки.