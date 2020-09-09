Нацотбор на "Оскар": в Украине определили участников [ Редактировать ]
Украинский оскаровский комитет объявил участников национального отбора на выдвижение на премию "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.
В национальном отборе принимают участие три фильма, и все они созданы при поддержке "Госкино".
В отборе принимают участие драма "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича, лирическая комедия "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича и документальная лента "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык.
Также сообщается, что 24 сентября состоится пресс-конференция по фильму-кандидату на премию Оскар в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.
Напомним, организаторы "Оскара" объявили новые критерии для получения золотой статуэтки.
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