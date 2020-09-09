Организаторы "Оскара" объявила новые критерии для получения золотой статуэтки [ Редактировать ]
Американская киноакадемия представила список критериев, которым должны соответствовать картины для получения "Оскара" в номинации "Лучший фильм". В заявлении говорится, что новые правила должны "поспособствовать справедливому представительству на экране и вне него".
Критерии сгруппированы в четыре группы, которые касаются темы фильма и подбора актеров, руководящих должностей в фильме, предоставления возможностей для работы в кинопроизводстве, а также в маркетинге, рекламе и продвижении. Новые правила начнут действовать с 2024 года. Фильм должен соответствовать минимум двум из четырех стандартов.
Среди критериев для получения "Оскара":
- главную или ведущую роль второго плана должен играть как минимум один "цветной" актер - азиат, темнокожий, латиноамериканец и т.д.;
- не менее 30% второстепенных и менее значимых ролей должны играть женщины, представители какой-то расовой или этнической группы, ЛГБТ или люди с ограниченными возможностями;
- основная сюжетная линия или тема фильма должна быть сфокусирована на этих же группах;
- как минимум две творческие руководящие должности должны занимать представители меньшинств.
Как сообщали "Подробности", Американская киноакадемия ранее объявила о переносе 93-й церемонии вручения премии "Оскар" из-за пандемии коронавируса. Она состоится 25 апреля 2021 года, а номинантов объявят 15 марта.
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