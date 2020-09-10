В ночь с 9 на 10 сентября началась буксировка танкера Delfi на место хранения в Ильичевске (Черноморске), где тот будет находиться до до выяснения всех обстоятельств по делу о его крушении. Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов заявил на видео, опубликованном на его страничке в Facebook.

По его словам, судно подняли с мели с помощью плавкрана, и сейчас медленно выводят из зоны каменной гряды, в которой судно пролежало с момента аварии. После того, как судно выведут на глубину, будет сформирован караван, который доставит его в Ильичевск.