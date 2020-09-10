Згадати історію завдяки мистецтву. Саме таку мету поставила перед собою Дана Кінг зі США, яка створює статуї видатних афроамериканців із бронзи. Скульпторка намагається привернути увагу до теми расизму та гноблення темношкірих. Чию постать обрала для першої роботи - далі в сюжеті.

Хвилі протестів через расову несправедливість в США не оминули й мистецтва. Мітингарі знесли сотні пам'ятників рабовласникам по всій країні. Темношкіре населення сподівається, що їм дадуть змогу вшанувати пам'ять видатних афроамериканців і натомість встановити монументи їм. Дана Кінг - одна з таких переконаних мисткинь.

Дана Кінг, скульпторка:

Для мене дуже важливо створювати ці статуї в бронзі, щоб люди, бачачи їх, могли замислитися про те, ким ми є і наскільки ми сильні. Адже ми досі боремось і будемо боротися, доки нас не поважатимуть і не ставитимуться як до рівних.

У вересні пані Кінг представить загалу бронзову скульптуру Вільяма Ленсона. Бізнесмена-спадкоємця, який будував оселі для звільнених темношкірих людей і став їхнім представником у Нью-Хейвені. Саме Ленсон був одним із тих, хто зробив це портове місто конкурентноспроможним.

Дана Кінг, скульпторка:

Вільям Ленсон був королем Ленсоном, 5 років працював губернатором. Так багато людей навіть не знає цієї історії. Його скульптура стоятиме поруч із Єльським університетом. Це важливо для Нью-Хейвена та його жителів, особливо учнів та студентів. Це початок. Я вважаю, що скульптура має спонукати людей дізнатися більше про свою історію. Мета моєї роботи, щоб ця історія стала частиною американської.

Саванна - місто в штаті Джорджія, 50 відсотків населення якого становлять темношкірі. Понад десять років точилися дебати, перш ніж тут встановили першу статую і історично визнали місто колишнім головним рабовласницьким портом.

Кейша Блейн, історикиня Пітсбурзького університету:

На мою думку, потрібно більше говорити про це в місцевих громадах. Це має відбуватися синхронно з розширенням представництва темношкірих в інших сферах. Тому слід популяризувати не просто скульптури, а й переконання, що афроамериканці можуть бути посадовцями.

Головна мета скульпторки довести, що пам'ять про життя темношкірих - це перший крок у боротьбі за розбудову суспільства, вільного від расизму.