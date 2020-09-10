Киевлянин "подстрелил" женщину с ребенком на руках с расстояния в 1,5 км [ Редактировать ]
Под Киевом мужчина подстрелил из охотничьего ружья женщину, у которой был ребенок на руках. Женщина получила тяжелое ранение. О том, что произошел несчастный случай, мужчина узнал через два дня от полиции.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киевской области.
Инцидент произошел в Обуховском районе. Киевлянин приехал к другу с намерением продать охотничье ружье.
"Когда он демонстрировал ружье товарищам, произошел случайный выстрел. Пуля пролетела почти полтора километра и попала в женщину, сидевшую во дворе с ребенком на руках. О таких ужасных последствиях неосторожного обращения с оружием стрелок узнал от полицейских", - говорится в сообщении.
В тот же день на горячую линию 102 позвонила жительница села Безрадичи Обуховского района и сообщила, что ее сестра была ранена во дворе собственного дома. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь.
31-летнюю женщину доставили в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое. Обследование показало, что у нее проникающее огнестрельное ранение грудной клетки. Ребенок, к счастью, не пострадал.
Сотрудники полиции два дня осматривали прилегающие территории и опрашивали местных жителей, чтобы выяснить, откуда могла прилететь пуля. Личность стрелка удалось установить. Им оказался 40-летний житель Киева, которые приезжал к другу на рыбалку и прихватил свое ружье.
Оружие МКМ 7,62 и разрешительные документы были изъяты. Мужчину доставили в Обуховский отдел полиции для установления всех обстоятельств. Он утверждал, что не знал о том, что совершил преступление.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 250 часов или исправительные работы сроком на два года. Также возможно ограничение свободы или лишение свободы – на два года.
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