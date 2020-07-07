В Киеве мужчина, который не прошел стажировку на новой работе, выстрелил из пистолета в глаз и паховую зону бывшему наставнику. Об этом пишет "Инфоратор".

Из мести человек дважды стрелял в жителя Троещины, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Фигуранта задержали и на время следствия он будет находиться под стражей.

На 102 от врача "скорой" поступило сообщение о том, что с улицы Братиславская госпитализировали мужчину с огнестрельными ранениями в правый глаз и паховую зону. По указанному адресу сразу выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции.

В ходе отработки записей с камер наблюдения и показаний потерпевшего полицейские обнаружили и задержали 35-летнего жителя соседнего района, ранее судимого за наркопреступления.

Выяснилось, что фигурант с 26-летним потерпевшим были знакомы. Последний был наставником на работе, на которую устроился подозреваемый. По окончании испытательного срока мужчину уволили и не оплатили заработную плату. В этом он обвинял наставника, поэтому решил отомстить. Злоумышленник подъехал на велосипеде в магазин и произвел несколько выстрелов в сторону жертвы.

Первоочередные следственные и оперативные действия продолжаются. Устанавливается орудия совершения преступления. Следственный отдел Деснянского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. На время досудебного расследования фигурант будет находиться под стражей. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Раньше сообщалось о том, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. А также в Торонто открыли стрельбу по прохожим.