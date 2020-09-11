В пятницу, 11 сентября, на телеканале "Интер" в эфире политичного ток-шоу "Мир и/или война" Cопредседатель партии "Оппозиционных платформа - За жизнь" Юрий Бойко рассказал о том, возможно ли было бы провести выборы на части территории Украины в Луганской и Донецкой областях.

"Вчера-позавчера я был как раз на линии разделения в поселке Золотом... Давайте сначала поймем, что произошло. Я постараюсь людям объяснить, как вообще люди Донбасса к этому относятся. Есть Донецкая и Луганская область, контролируемая территория, в которой абсолютно мирные города, в которых ходят дети в школу, работают больницы, предприятия и вот в этих городах в 2015 году проходили местные выборы, когда была активная фаза боевых действий.

В этих городах проходили президентские выборы, парламентские выборы. Абсолютно мирные города: Лисичанск, Северодонецк, Волноваха. Они находятся от линии разделения примерно на расстоянии от 50 до 70 км. И вот что произошло... Офис президента, понимая, что они бесповоротно проигрывают в этих регионах выборы, фальсифицировал справки о том, что там небезопасно. Эти справки поступили к главам военно-гражданских администраций, которые в свою очередь дали фальшивые сведения о том, что там опасно проводить выборы. ЦИК проголосовали за запрет проведения там выборов. На самом деле, это реальное преступление против своего народа", - отметил Юрий Бойко.

Кроме того, он подчеркнул, что люди не понимают, почему власть так поступила с ними.

"При чем они в большинстве своем голосовали за президента Зеленского. А получили такую вот пощечину от власти, когда нам запрещают выбирать местную власть. Мне звонят с неконтролируемой территории и говорят "слушай, вы нас зовете домой в Украину, а своим не даете права выбирать". Позавчера я был в поселке Золотое, где разводили войска. Это наиболее пострадавшая часть. Они начали отходить от шока обстрела, и у них первый вопрос: верните нам нормальную жизнь и выборы. Почему мы не можем избрать председателя сельсовета здесь, который будет убирать мусор, обеспечивать нас условиями? Вот эта обида людей настолько яркая. Они настолько разочарованы и обижены. Я думаю, что Офис президента подложил такую свинью Зеленскому", - подчеркнул Бойко.

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