Под Житомиром на поле упал дельтаплан [ Редактировать ]
В Житомирской области на поле с подсолнухами разбился дельтаплан.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Летательный аппарат занимался обработкой полей, неожиданно пилот не справился с управлением и потерпел катастрофу.
11 сентября в 8:23 по линии 101 пгт Народичи поступило сообщение от работников Национальной полиции о том, что между населенными пунктами Народичи и Яжберень на поле, упал летательный транспорт. На место происшествия сразу были направлены отделения спасателей 14 Государственной пожарно-спасательной части.
Отмечается, что пилот погиб на месте происшествия. Спасатели проложили рукавную магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва.
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