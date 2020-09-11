В Житомирской области на поле с подсолнухами разбился дельтаплан.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Летательный аппарат занимался обработкой полей, неожиданно пилот не справился с управлением и потерпел катастрофу.

11 сентября в 8:23 по линии 101 пгт Народичи поступило сообщение от работников Национальной полиции о том, что между населенными пунктами Народичи и Яжберень на поле, упал летательный транспорт. На место происшествия сразу были направлены отделения спасателей 14 Государственной пожарно-спасательной части.

Отмечается, что пилот погиб на месте происшествия. Спасатели проложили рукавную магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва.

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