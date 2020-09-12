Киев установил новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 [ Редактировать ]
За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 428 жителей Киева, 5 заболевших скончались. Об этом сообщил в соцсетях мэр Киева Виталий Кличко.
На сегодня в украинской столице уже 16 951 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Инфекция унесла жизни 266 киевлян. За минувшие сутки в Киеве заболели:
- 223 женщины в возрасте от 18 до 89 лет;
- 186 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;
- 9 девочек от 4 до 14 лет;
- 10 мальчиков от 4 лет до 16.
Заболели, в частности, 12 медиков. В больницы столицы пришлось госпитализировать 65 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 97 человек. Всего коронавирус побороли 5 267 жителей Киева.
Больше всего новых случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 65. В Дарницком - 64, а в Деснянском - 59 случаев.
Как сообщали "Подробности", за прошедшие сутки в Украине выявили 3 103 новых случаев коронавирусной инфекции, 72 человека умерли.
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