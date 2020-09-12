Особливий живопис у столичному PinchukArtCentre. Це перша карантинна виставка в галереї. Там представили роботи юних художників. Всі вони вихованці "Майстерні можливостей", яка працює на базі центру сучасного мистецтва з 2016 року. Про що ці картини?

Деякі художники, роботи яких представлені на виставці у PinchukArtCentre ще кілька років тому не могли навіть доторкнутися до чистого аркуша паперу. Однак згодом з'явилися перші крапки, з яких виросли лінії, кольори та Образи. Сьогодні галерейну залу прикрашає експозиція "Крапка, лінія, можливості" - а це понад двадцять картин, створених особливими дітьми та підлітками, які завдяки мистецтву навчилися самовиражатися.

Дарина Малюк, художниця:

Я колись давно малювала фарбами, зараз малюю акварельними фарбами та гуаш'ю, а олійними фарбами ще жодного разу в життя не малювала.

Чотирнадцятирічній Дарині подобаються тварини. На її картині їх близько півсотні.

Дарина Малюк, художниця:

На Цій картині зображені різні тварини, там голубий колір, синій колір, блакитний колір - море, рибки, медуза.

Окрім картини, у галереї представлені також щоденники Дарини з її життєописом. А це сімнадцятирічний Артем Олійник. Хлопцю дуже подобається природа. Особливо - сонячне світло. Його твір так і називається - "Сонячна спека".

Артем Олійник, художник:

Мені подобається малювати яскраве сонце.

Ця виставка - ще один спосіб комунікації з суспільством для особливих дітей-художників. Усі вони - вихованці "Майстерні можливостей", у якій впродовж чотирьох років навчалися живопису у відомих українських митців .

Ольга Шишлова, керівниця освітнього департаменту PinchukArtCentre, кураторка виставки:

Від початку майстерню проводила я та художниця Катерина Бучацька, потім до нас час від часу приходили інші художники: Анна Щербина, Давид Чічкан та Нікіта Кадан. Ми сьогодні дуже пишаємося цим відкриттям, тому нарешті ми маємо нагоду показати ті об'єкти мистецтва. Зараз у виставці приймають участь 22 художники. Азагалі протягом цих трьох років Майстерню можливостей відвідали 79 дітей, завдяки карантину до нас приєдналася одна учасниця зі Львову, вона мала нагоду працювати у Zoom.

Виставка в Києві працюватиме до третього січня наступного року - щотижня від вівторка до неділі.