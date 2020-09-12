"Майстерня можливостей": у PinchukArtCentre представили експозицію особливого живопису юних художників [ Редактировать ]
Особливий живопис у столичному PinchukArtCentre. Це перша карантинна виставка в галереї. Там представили роботи юних художників. Всі вони вихованці "Майстерні можливостей", яка працює на базі центру сучасного мистецтва з 2016 року. Про що ці картини?
Деякі художники, роботи яких представлені на виставці у PinchukArtCentre ще кілька років тому не могли навіть доторкнутися до чистого аркуша паперу. Однак згодом з'явилися перші крапки, з яких виросли лінії, кольори та Образи. Сьогодні галерейну залу прикрашає експозиція "Крапка, лінія, можливості" - а це понад двадцять картин, створених особливими дітьми та підлітками, які завдяки мистецтву навчилися самовиражатися.
Дарина Малюк, художниця:
Я колись давно малювала фарбами, зараз малюю акварельними фарбами та гуаш'ю, а олійними фарбами ще жодного разу в життя не малювала.
Чотирнадцятирічній Дарині подобаються тварини. На її картині їх близько півсотні.
Дарина Малюк, художниця:
На Цій картині зображені різні тварини, там голубий колір, синій колір, блакитний колір - море, рибки, медуза.
Окрім картини, у галереї представлені також щоденники Дарини з її життєописом. А це сімнадцятирічний Артем Олійник. Хлопцю дуже подобається природа. Особливо - сонячне світло. Його твір так і називається - "Сонячна спека".
Артем Олійник, художник:
Мені подобається малювати яскраве сонце.
Ця виставка - ще один спосіб комунікації з суспільством для особливих дітей-художників. Усі вони - вихованці "Майстерні можливостей", у якій впродовж чотирьох років навчалися живопису у відомих українських митців .
Ольга Шишлова, керівниця освітнього департаменту PinchukArtCentre, кураторка виставки:
Від початку майстерню проводила я та художниця Катерина Бучацька, потім до нас час від часу приходили інші художники: Анна Щербина, Давид Чічкан та Нікіта Кадан. Ми сьогодні дуже пишаємося цим відкриттям, тому нарешті ми маємо нагоду показати ті об'єкти мистецтва. Зараз у виставці приймають участь 22 художники. Азагалі протягом цих трьох років Майстерню можливостей відвідали 79 дітей, завдяки карантину до нас приєдналася одна учасниця зі Львову, вона мала нагоду працювати у Zoom.
Виставка в Києві працюватиме до третього січня наступного року - щотижня від вівторка до неділі.
по теме
Волонтери влаштували незвичну арт-терапію для дітей з прифронтової зони
Волонтери організовують творчі заняття та командні ігри на свіжому повітрі, привозять їжу, іграшки та книжки. Також психологи надають психо-соціальну допомогу сім'ям, які живуть в небезпечній зоні
У Брюсселі до Дня Незалежності відкрили виставку українських витинанок
Картини з сюжетами про трипільську культуру, українське козацтво та Революцію гідності розмістили у приміщенні посольства України в Бельгії
Національні орнаменти з душею нового часу: художниця ZINAIDA представила нову колекцію авторських хустин
Створила принти художниця Зінаїда, а актори театру тіней представили колекцію її авторських хустин під час перформансу
Українське мистецтво в Бельгії: витинанки черкаського митця розчулили відвідувачів
Картини з сюжетами про трипільську культуру, українське козацтво та Революцію гідності розмістили у приміщенні посольства України в Бельгії
Модні тенденції столітньої давнини: на Київщині відкрили діораму українського весілля
На виставці представлено 39 ляльок ручної роботи кінця XIX, початку XX століття