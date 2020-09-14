В США заместитель шерифа изувечил задержанного афроамериканца (видео) [ Редактировать ]
В полицейском департаменте американского штата Джорджия заместитель шерифа жестоко избил афроамериканца.
Об этом сообщает CNN.
В ролике два помощника шерифа удерживают и избивают по лицу мужчину. На записи слышно, как один из полицейских кричит, что задержанный "укусил его за руку".
Помощник шерифа, который неоднократно ударил Родерика Уолкера, уволен из офиса шерифа округа Клейтон по приказу шерифа Виктора Хилла за чрезмерное применение силы. Это административная мера. Расследование уголовного дела по факту произошедшего будет передано в прокуратуру округа Клейтон.
Отмечается, что пострадавший находится в тюремной больнице под наблюдением врачей. Полицейский был уволен.
Ранее мы писали, что в США полицейский застрелил беременную женщину. Инцидент произошел во время задержания.
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