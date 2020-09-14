По состоянию на 9:00 понедельника, 14 сентября, в Украине зафиксировали 156 797 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки медики подтвердили 2462 новых случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Всего с начала пандемии в Украине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3211 человека (+33).

69 543 человек выздоровели (+650).

Ранее сообщалось, что испытания британской вакцины от коронавируса приостановлены.

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