Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на 9:00 понедельника, 14 сентября, в Украине зафиксировали 156 797 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки медики подтвердили 2462 новых случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Всего с начала пандемии в Украине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3211 человека (+33).
69 543 человек выздоровели (+650).
Ранее сообщалось, что испытания британской вакцины от коронавируса приостановлены.
Также мы писали о том, передается ли коронавирус через пищу.
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