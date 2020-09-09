Испытания британской вакцины от коронавируса приостановлены [ Редактировать ]
Британская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разработала и испытывает вакцину против COVID-19, объявила о приостановке испытаний. Такое решение принято из-за серьезной побочной реакции у одного из участников испытаний. Соответствующее заявление компания опубликовала в Twitter.
Какие именно осложнения возникли у участника испытаний, не сообщается. Вместе с тем The New York Times со ссылкой на источники пишет, что речь идет о воспалении спинного мозга. Сама компания подчеркивает, что речь идет "об обычной паузе", это обычная процедура в ходе любых испытаний вакцин при появлении признаков ухудшения самочувствия у участников.
AstraZeneca проводит третью фазу испытаний вакцины от коронавируса AZD1222. В ходе первой и второй фазы испытаний она вызвала иммунный ответ у всех испытуемых. В испытаниях задействованы около 30 тыс. человек в США, Великобритании, Бразилии и ЮАР.
Третья фаза испытаний, которая может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, предшествует регистрации вакцины и ее одобрению для клинического применения.
Кроме AstraZeneca, к третьему этапу испытания вакцины от COVID-19 в мире подошли еще несколько компаний, в том числе Moderna, Pfizer/BioNTech и китайские ученые. Российская вакцина "Спутник V", созданная в Центре Гамалеи, также находится на этапе третьей фазе испытаний.
Напомним, что в середине августа Европейская комиссия заключила соглашение с AstraZeneca на поставку 400 млн доз вакцины от коронавируса.
Ранее сообщалось, что отечественный Минздрав спрогнозировал, когда в Украине появится вакцина от коронавируса, а главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, кого первыми будут прививать от COVID-19.
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