Как питание влияет на смертность от коронавируса [ Редактировать ]
Исследователи из клиники Берлинского университета имени Гумбольдта выяснили, что среди стран Европы наиболее низкий уровень летальности от коронавирусной болезни зафиксирован в Германии, Австрии, Чехии, Польше, Словакии и Финляндии. В этих странах показатель смертности не превышает 4%.
Об этом сообщает enovosty.com.
При этом, у Бельгии, Франции, Италии и Великобритании наиболее высокие показатели смертности – от 10%.
Ученые считают, что некоторые продукты, употребляемые людьми в этих странах, могут влиять на уровень смертности от COVID-19.
"Продукты с сильным антиоксидантным действием или активностью против АСЕ2, такие как сырая или квашеная капуста, в основном потребляют в европейских странах с низким уровнем смертности, в Корее и на Тайване, и их можно рассматривать как группу с низким уровнем смертности", – предположили авторы исследования.
Ранее мы писали о том, что Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19.
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