Кабмин упростил ввоз лекарств от коронавируса [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины упростил ввоз на территорию Украины четырех лекарств для лечения коронавируса.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
От обложения налогом на добавленную стоимость будут освобождены лекарства Pipecuronium bromide, Atracurium, Rocuronium bromide, Influenza vaccines.
Также от налогов освобождаются услуги по изготовлению проектно-сметной документации на монтаж, проведение монтажных работ, приобретение расходных материалов для систем кислородного снабжения.
Ранее мы писали о том, что испытания британской вакцины от коронавируса приостановлены.
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