Кабинет министров Украины упростил ввоз на территорию Украины четырех лекарств для лечения коронавируса.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

От обложения налогом на добавленную стоимость будут освобождены лекарства Pipecuronium bromide, Atracurium, Rocuronium bromide, Influenza vaccines.

Также от налогов освобождаются услуги по изготовлению проектно-сметной документации на монтаж, проведение монтажных работ, приобретение расходных материалов для систем кислородного снабжения.

Ранее мы писали о том, что испытания британской вакцины от коронавируса приостановлены.