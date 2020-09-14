Леся Никитюк поразила снимком без белья [ Редактировать ]
Украинская артистка Леся Никитюк показала фото в рубашке на голое тело. Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram.
В кадре Леся позирует на берегу моря в одной рубашке и плавках. Макияж у звезды отсутствует.
Подписчики активно комментируют снимок:
"Красивая, как всегда", "Фигура - супер", "Красавица", "Вы невероятно красивая", "Вы невероятно красивая".
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.
Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.
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