Украинская артистка Леся Никитюк показала фото в рубашке на голое тело. Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram.

В кадре Леся позирует на берегу моря в одной рубашке и плавках. Макияж у звезды отсутствует.

Подписчики активно комментируют снимок:

"Красивая, как всегда", "Фигура - супер", "Красавица", "Вы невероятно красивая", "Вы невероятно красивая".

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.