Україна посилила охорону кордону з Білоруссю [ Редактировать ]
Російська Федерація повідомила про початок військових навчань у Білорусі. Триватимуть вони до 25 вересня спільно з білоруськими військовими на полігоні "Брестський".
Українські прикордонники посилили охорону кордону з Білоруссю. Проводять безперервне патрулювання зі службовими собаками, ведуть спостереження із застосуванням автомобільного та авіаційного транспорту. Натепер ситуація контрольована і стабільна - запевняють прикордонники.
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Проходитимуть вони до 25 вересня спільно із білоруськими військовими на полігоні "Брестський". Тим часом наші прикордонники посилили охорону кордону з Білоруссю
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