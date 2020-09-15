На Хмельниччині виявили домашню нарколабораторію [ Редактировать ]
Наркотиків вартістю понад три з половиною мільйони гривень вилучили на Хмельниччині. Восьмеро місцевих мешканців облаштували нарколабораторію у приватному будинку.
Плату за зілля брали не лише грошима, а й цінними речами. Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 5 кілограмів амфетаміну, більш як два кілограми канабісу, 100 літрів хімічних реактивів, а також зброю та боєприпаси. Нині про підозру повідомили вже трьом зловмисникам. Їм світить до 10 років ув'язнення.
Сергій Попов, начальник управління боротьби з наркозлочинністю в Хмельницькій області:
Продумали зловмисники і план для знищення речових доказів у разі несподіваного візиту правоохоронців. Це мало відбутися за допомогою вибуху гранати, яку розмістили у спеціальному приміщенні. Під час затримання фігурантів один зловмисник чинив активний збройний опір, в результаті чого двоє працівників поліції отримали ножові поранення.
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