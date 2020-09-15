Наркотиків вартістю понад три з половиною мільйони гривень вилучили на Хмельниччині. Восьмеро місцевих мешканців облаштували нарколабораторію у приватному будинку.

Плату за зілля брали не лише грошима, а й цінними речами. Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 5 кілограмів амфетаміну, більш як два кілограми канабісу, 100 літрів хімічних реактивів, а також зброю та боєприпаси. Нині про підозру повідомили вже трьом зловмисникам. Їм світить до 10 років ув'язнення.

Сергій Попов, начальник управління боротьби з наркозлочинністю в Хмельницькій області: