Врачи-диетологи и иммунологи назвали продукты, которые необходимо потреблять для поддержания иммунитета осенью.

Одним из важнейших для защиты организма от сезонных заболеваний является бета-каротин. Это вещество содержится в овощах и фруктах оранжевого и желто-оранжевого цвета: персиках, абрикосах, тыкве, моркови, дыни и сливе, которая внутри также желтая.

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Бета-каротин - вещество, которое является предшественником витамина А. Витамин А - основной витамин, который защищает слизистые верхних дыхательных путей от проникновения вирусов и бактерий. Если пить чистый витамин А, он может быть токсичен.

Чтобы быть бодрым, поддерживать физическую и умственную активность, обеспечивать здоровый цвет кожи и остроту зрения, необходимо всего 5 миллиграммов бета-каротина в сутки.

Еще одним важным веществом в осенний период является витамин С. Благодаря этому витамину можно улучшить клеточный иммунитет. Кроме того, он является хорошим оксидантом и защищает клетки организма от повреждений.

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Ранее сообщалось, что ученые выяснили, какой "вредный" витамин "убивает" почки.