Вредный витамин: ученые выяснили, что "убивает" почки [ Редактировать ]
Канадские ученые провели исследования, в результате которых было определенно, какой витамин, без медицинских показаний, приводит к разрушению почек. Об этом пишет CMAJ.
В результате исследований было определено, что таким "вредоносным" для почек является витамин D.
Как пример они указывают случай, который произошел с 54-летним канадцем, который обратился к врачам с жалобами на самочувствие.
Первоначальные анализы не выявили у него никаких патологий, однако при более подробном обследовании врачи обнаружили в крови мужчины высокие дозы кальция и паратирина (гормон, способствующий его выводу – ред). Специалисты вспомнили, что то же самое может происходить при приеме больших количеств витамина D.
Позже выяснилось, что пациент принимал витамин по совету знакомого в течение трех лет. Но обострение случилось во время отдыха, когда он стал много времени проводить на пляже, где из-за солнца дозы витамина D в его организме увеличились в разы.
Теперь после длительного и дорогостоящего лечения мужчина живет с хронической болезнью почек третьей стадии.
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