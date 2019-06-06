Дефицит одного из важнейших витаминов может сигнализировать о тяжелых психических заболеваниях. Сигналом о таком дефиците является ухудшившееся состояние кожи, передают "Новости Ю".

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Ученые рекомендуют обращать внимание на изменения в состоянии кожи - они зачастую служат индикаторами скрытно развивающихся неблагоприятных процессов в организме.

"При нормальном уровне витамина С в организме кожа человека, как правило, выглядит на "отлично". Она отличается здоровым цветом, гладкостью и чистотой покровов. Увядшая, потускневшая кожа, на которой легко появляется раздражение, может сигнализировать о дефиците этого витамина", - говорят медики. Еще один характерный симптом нехватки витамина С - длительное время незаживающие синяки и ссадины.

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