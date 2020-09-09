Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к россиянам. Она назвала россиян и белорусов братскими народами.

Об этом она заявила в видеообращении.

"Ни на каком этапе это не была борьба против России, и уверена, не станет таковой", - заявила она.

Напомним, ранее Тихановская назвала условия своего возвращения в Беларусь. А также, Светлана Тихановская ответила, чей Крым. Позже Светлана Тихановская обратилась за помощью в ООН.

Читайт также, в Минске начались задержания студенов. Позже, сотни студентов вышли на протесты в Минске против арестов студентов Минского лингвистического университета.

Как ранее сообщалось, Лукашенко провел кадровые перестановки среди силовиков и топ-чиновников. А также стало известно, где Лукашенко прячет сына Николая, после начала протестов в Минске.