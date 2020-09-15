Европейский союз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, поскольку выборы в республике были сфальсифицированы. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая во вторник на пленарной сессии Европарламента.

Президент Лукашенко не является законным президентом Беларуси.

Евросоюз намерен ввести санкции во время заседания Европейского совета 24-25 сентября. По словам Борреля, "они направлены на большое количество ответственных за репрессии". Также ЕС переоценит отношения с Минском и заморозит отношения в определенных секторах.

Кроме того, Евросоюз намерен выделить на поддержку белорусского гражданского общества 53 млн евро.

Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.

Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но результаты голосования не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.

Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.