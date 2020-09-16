Умер националист "Тесак" Марцинкевич [ Редактировать ]
Российский националист Максим Марцинкевич, более известный как "Тесак", найден мертвым в камере следственного изолятора в Челябинске. Об этом сообщает "ТАСС".
По предварительным данным, Марцинкевич покончил с собой, в камере он находился один. При нем якобы была найдена предсмертная записка.
Напомним, что "Тесаку" Марцинкевичу было 36 лет. В июле 2017 года он был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Бабушкинский суд Москвы признал его виновным в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, а также действиях, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.
Ранее националист уже имел две судимости за разжигание межнациональной розни и провел в заключении около 3,5 лет.
Максим Марцинкевич был активистом Народной национальной партии России, а затем создал собственное националистическое объединение "Формат-18", которое в 2010 году было запрещено как экстремистское.
"Тесак" был участником националистического движения "Реструкт", запрещенного на территории России и лидером скандального проекта "Оккупай-педофиляй", направленного на борьбу с педофилами.
Ранее сообщалось, что в России умерла жена экс-главаря "ЛНР".
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