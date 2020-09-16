Кабинет министров Украины изменит критерии установления "красной зоны" адаптивного карантина в регионах. Теперь наивысший уровень ограничения будет вводиться, если заболеваемость в регионе более чем в 5 раз превышает средний по Украине.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Важный момент - это вопрос установления в регионе "красного уровня". То есть это практически локдаун региона. Будет рассматриваться в случае превышения больше чем в пять раз среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что более подробно о критериях станет известно в ходе обсуждения на заседании Кабмина.

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