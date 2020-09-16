В Украине зафиксировали антирекорд по смертности от COVID-19 [ Редактировать ]
По состоянию на 9:00 среды, 16 сентября, в Украине зафиксировали 162 660 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки медики подтвердили 2 958 новых случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За время пандемии от вируса скончались 3 340 (+76 за сутки) и выздоровели 72 324 (+1 514).
Ранее сообщалось, что испытания британской вакцины от коронавируса приостановлены.
Также мы писали о том, передается ли коронавирус через пищу.
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