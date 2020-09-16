По состоянию на 9:00 среды, 16 сентября, в Украине зафиксировали 162 660 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки медики подтвердили 2 958 новых случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За время пандемии от вируса скончались 3 340 (+76 за сутки) и выздоровели 72 324 (+1 514).

Ранее сообщалось, что испытания британской вакцины от коронавируса приостановлены.

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