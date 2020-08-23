Всемирная организация здравоохранения озвучила новые принципы восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрийесус.

По его словам, у мира есть шанс сохранить чистую природу без ущерба окружающей среде.

Пандемия дала нам представление о нашем мире, каким он мог бы быть: более чистое небо и реки.

Отмечается, что COVID-19 - это кризис в сфере здравоохранения, который случается раз в столетие, дающий возможность "сформировать мир по-новому".

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