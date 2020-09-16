Посилена охорона і порожні дороги: пункт пропуску "Нові Яриловичі" закривають [ Редактировать ]
І через ситуацію із хасидами пункт пропуску "Нові Яриловичі" закривають. Так сьогодні вирішили на засідання уряду. І зараз саме на цьому КПП перебуває наш Олександр Васильченко. Тож що відбувається у "Нових Яриловичах"? Дивіться далі.
Посилена охорона і порожні дороги. Це - україно-білоруський пункт пропуску "Нові Яриловичі". Автомобільних черг немає. В’їзд перекритий шлагбаумом, на посту чатують кілька правоохоронців і прикордонників. Усі в медичних масках. Поодинокі туристи сюди все ж таки приїжджають. Здебільшого, це громадяни Білорусі. І хоча сам пункт пропуску офіційно вдень не припиняв свою роботу, з усіма, хто сюди прибуває проводять бесіду, пояснюють ситуацію і направляють до іншого пункту перетину кордону.
Георгій, громадянин Білорусі:
Полторы тысячи граждан. Люди и нам не безопасно просто ехать. -И что теперь будете делать. - Поедем на другой пункт пропуска. К сожалению так.
За порядком тут стежать кілька десятків поліцейських. Вони розбили оперативний штаб. Це - два військові намети. Присутній тут і начальник Нацполіції Чернігівської області. Втім правоохоронці поки нічого не коментують. Поліцейські зараз - просто спостерігають і втрутяться в ситуацію, якщо прочани спробують незаконно перейти кордон. Є тут і представники Червоного хреста.
Олександра Мудра, голова Чернігівської обласної організації товариства Червоного Хреста України:
Якщо потрібна допомога там вода, їжа. Для надання хасидам, які можуть здійснювати перетин кордону. Ми приїхали не так давно і що там відбувається на нейтральній території зараз відповісти не можу.
Яка зараз ситуація у нейтральній зоні, сказати складно. Відомо що по ту сторону пропускного пункту знаходяться більше тисячі хасидів, які прагнуть потрапити в Україну пропри заборону. Чим харчуються ці люди, де сплять - мені побачити не вдалося. Потрапити на територію пропускного пункту і пройти до нейтральної зони зараз неможливо.
Василь, далекобійник:
Машин много стоит. Пропускают конвоем заводят сюда, они не мешают проезду. Живут не в очень хороших условиях. Можна с одной стороны пожалеть их за это.
Сергій, далекобійник:
Вообще закрывают границу с 8 часов в Белоруси, а проехать можно. Уже нет, это последнюю партию запустили и все.
Тимчасово припинити свою роботу мають сьогодні і "Нові Яриловичі". Таке розпорядження ухвалив Кабмін.
Олександр Павлик, перший заступник начальника чернігівського прикордонного загону:
Обстановка фактично не змінилася, накопичення громадян понад 1000, але у на є інформація про рішення про припинення функціонування пункту пропуску "Нові Яриловичі" від сьогодні до 27 вересня. Поки що пропуск транспортних засобів припинено.
За словами прикордонників, хасидам доправляють гуманітарну допомогу. Живуть вони у звичайних або саморобних наметах. Серед прочан є і діти.
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