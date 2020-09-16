Украина не может адаптироваться к эпидемии - депутат [ Редактировать ]
В среду, 16 сентября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что Украина пока не способна адаптироваться к глобальной эпидемии. Это связано как с медицинской сферой, так и с поведением граждан. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.
По его словам, в Украине никогда не было эпидемии национального уровня, из-за чего страна сначала не знала, как правильно реагировать на вспышку коронавируса.
Мы страна, где никогда не было глобальной, национальной эпидемии. У нас нет организационной способности к ней адаптироваться. Азиатские страны, где был птичий грипп, атипичная пневмония и так далее, они быстро перестроились, поняли, как надо делать и у них уже контролируемая ситуация.
Депутат добавил, что проблемы с коронавирусом связаны не только со сферой медицины.
Это про организационную способность всей страны к подобного рода эпидемиям. Это и медицина, и компонент послушания. Если у нас на день города в Одессе 80 тысяч людей, то извините.
Ранее врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил о провальной коммуникационной стратегии со стороны государства во время пандемии коронавируса.
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