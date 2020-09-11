Коммуникация с народом во время пандемии была провалена - эпидемиолог [ Редактировать ]
Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил о провальной коммуникационной стратегии со стороны государства во время пандемии коронавируса. Об этом он рассказал во время нового социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР и / или ВОЙНА".
"Я бы хотел акцентировать внимание на провальной коммуникационной стратегии со стороны государства. То, когда главный санитарный врач сначала запугивал население, не давал им ходить в парки, леса, обязывал всех надевать маски, респираторы на улицах, в том числе. Это сыграло обратную сторону по отношению населения к центральным органам власти", - сказал врач.
Еще я хотел бы обратить внимание, что на улице, даже если мы понаблюдаем за поведением первых лиц западных стран, мне очень нравится, как себя ведет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, когда он общается со своими жителями в парках и, при этом, показывает, как правильно себя вести. При этом, ВОЗ рекомендует перед тем, как внедрять мероприятия по инфекционной безопасности, нужно в первую очередь иметь приверженность руководства. У нас ни политической воли нет, ни приверженности первых лиц государства, потому что нельзя так, что одним можно, а другим нельзя.
"Хочу сделать акцент на самом главном - задача государства, в том числе, допускать на рынок качественный продукт. На сегодняшний день, к сожалению, 95% средств индивидуальной защиты, которыми пользуются медработники, не отвечают международным нормам и требованиям, при этом имеют все бумажки и сертификаты. У нас нет того государственного органа, который проверял бы продукцию и выпускал бы на рынок Украины", - добавил Андрей Александрин.
Отметим, что во время социально-политического ток-шоу Юрий Бойко заявил, что власть не готова ко второй волне коронавируса.
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