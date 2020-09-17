В Техасе женщина уже 10 месяцев живет с пулей в голове из-за огнестрельного ранения. Об этом сообщает WBTV.

Врачи не рискуют делать операцию по извлечению пули.

34-летняя мать троих детей Греша Эрнандез возвращалась вечером домой в ноябре прошлого года. Она услышала выстрелы, а потом, по ее словам, у нее потемнело в глазах. Больше она ничего не помнит. Оказалось, что ей в голову попала пуля.

За это время медики дважды ее оперировали, но извлечь предмет не рискуют, поскольку он находится близко к головному мозгу.

Эрнандез передвигается на инвалидном кресле. Одна из ее дочерей, не может пойти в колледж, потому что некому будет ухаживать за женщиной. Родственники женщины создали на сайте GoFundMe страницу для сбора средств на оплату медицинских счетов.

Кто стрелял в Эрнандез, неизвестно.

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