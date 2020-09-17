В четверг, 17 сентября, в Офисе президента призвали не политизировать ситуацию вокруг назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом говорится в заявлении Офиса президента.

При этом власть призвала увеличить конкретные результаты деятельности антикоррупционных органов.

У президента отметили, что независимость является ключевой предпосылкой эффективности антикоррупционной инфраструктуры страны.

Призываем воздержаться от чрезмерных эмоций всех участников общественной дискуссии о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства, а также от спекулятивных оценок работы конкретных лиц на административных должностях в антикоррупционных органах. Мерилом эффективности борьбы с коррупцией не может быть та или иная фамилия на той или иной должности.

В Офисе акцентировали внимание на необходимости увеличить "неоспоримые обвинительные судебные приговоры" антикоррупционными органами.

Подчеркиваем, что новый руководитель САП - кто бы им ни стал после отбора комиссией - должен осознавать все это на сто процентов. Меньше политики и спекуляций, но больше профессионализма и прозрачности.

Ранее Зеленский обратился к НАБУ и САП.