Курс на підвищення. Не встигли народні депутати взятися за проект бюджету на наступний рік, як цифри в обмінниках вже стрімко пішли вгору. Нагадаю, уряд заклав в кошторис курс 29 гривень за долар. Як тепер зміняться ціни і чи варто запасатися валютою? Розбиралася Олена Логінова.

Долар - дорожчає, а гривня - слабшає.

Сама стабільна валюта - це американський долар. Я тільки що вийщов з банку. Долар самий стабільний.

І стабільний долар стабільно росте. Хоча й потроху, але з кінця серпня майже щодня. І ось результат - "зелений" уже більше 28 гривень. Уперше за багато часу. У чому ж причина?

Сергій Фурса, економічний експерт:

У нас зараз заморожена співпраця з Міжнародним валютним Фондом. І зараз бізнес, банкіри розуміють, якщо не буде співпраці з МВФ уряд піде на запуск друкарського верстата для того, щоб компенсувати ті шалені дефіцити бюджету, які є і в цьому році і наступного року.

До речі, в проекті бюджету на намтупний рік - курс долара заклали на рівні 29 гривень.

Штовхають гривню вниз і негативні очікування, щодо майбутнього курсу як бізнесу так і населення. Ці настрої сформовані в тому числі навколо ситуації з Національним банком, запевняють експерти. Тим не менш, яким би не був курс, американську валюту вже традиційно звикли скуповувати люди, щоб зберегти свої заощадження від знецінення.

Я думаю, що вигідніше міняти в долари, тому що долари в кожній країні є і можна обміняти і розрахуватися.

Тож який курс американської валюти сьогодні? Ідемо до обмінників.

Ви бачите табло одного з пунктів обміну валют в самому центрі Києва. В таких місцях курс зазвичай найвижчий. Сьогодні долар тут продають по 28 грн 12 копійок і як завжди купують у нас по нижчий ціні а продають дорожче.

Отож якщо підрахувати різниця купівлі-продажу тут 10 копійок. І то вже через півгодини курс змінився, збільшився на три копійки. То в чому ж справа? Чому ми завжди купуємо валюту в банках або обмінниках не вигідно для себе і платимо дорожче? Почнемо з того, що офіційний курс валют встановлює Національний банк. На сьогодні він становить - 28 гривень 12 копійок. Від нього вже відштовхується інші банки та обмінники, встановлюючи свій курс. А от на різниці між покупкою і продажем - елементарно заробляють.

Прості математичні підрахунки: якщо до прикладу взяти 100 американських доларів, то різниця покупки-продажу в цьому обміннику вийде - 10 гривень. І це лише на одній операції.

Обмінники на центральному залізничному вокзалі. Тут різниця ще більша не ніж у центрі не 10, а 15 копійок. Отже щоб втратити менше треба шукати банки або обмінники де курс відповідно нижчий. А от чи актуальні такі пошуки і обмін гривні на американську валюту для людей?

Мені всьо равно. В мене доларів нема, я на пенсії. Мені єлі хватає прожить, а не ще відложить да ще купить доларів.

Были б зарплаты, было б это тогда, да. А что вкладываться? Нечего откладывать. Людям нечего откладывать, чтоб купить доллары и чтобы они лежали как раньше. Нету стабильности. Вот и все.

Чи буде долар і далі зростати? І які це може мати наслідки для економіки?

Сергій Фурса, економічний експерт:

Питання в тому чи буде сильно чи ні опиратися Національний банк. Але тренд я думаю заданий і на цей рік і на наступний. Тому гривня продовжуватиме зниження. цього року вона можливо дійде 28,5 - 29. Наступного піде далі. Те, що відбувається зараз - наслідки ми будемо бачити через 12 місяців. Але загалом те що відбувається штовхає нас до більшої інфляції, тобто більш активного зростання цін. І до нестабільності на валютному ринку.

Експерти запевняють долар залишиться досить сильною валютою і коливання щодо євро залишаються стабільними вже багато вже років. Отже "зелені" є цікавим для вкладання, звісно якщо у людей на це є гроші.