Безвизовый режим Украины с Европейским союзом не отменяется из-за ситуации вокруг отбора нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Украинские власти придерживаются законодательства.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из Европейского союза и Соединенных Штатов абсолютно открыто заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса. Мы придерживались всех процедур, которые прописаны в законодательстве Украины", - подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, конкурс пройдет открыто и прозрачно.

Напомним, ранее в Европарламенте высказались о назначении главы САП.

Также мы писали о том, что Украина вводит безвиз еще с 6 странами.