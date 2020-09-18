Безвиз из-за ситуации с САП не отменяется - Шмыгаль [ Редактировать ]
Безвизовый режим Украины с Европейским союзом не отменяется из-за ситуации вокруг отбора нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Украинские власти придерживаются законодательства.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из Европейского союза и Соединенных Штатов абсолютно открыто заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса. Мы придерживались всех процедур, которые прописаны в законодательстве Украины", - подчеркнул он.
По словам Шмыгаля, конкурс пройдет открыто и прозрачно.
Напомним, ранее в Европарламенте высказались о назначении главы САП.
Также мы писали о том, что Украина вводит безвиз еще с 6 странами.
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