Российский националист Максим Марцинкевич, более известный как "Тесак", найден мертвым в камере следственного изолятора в Челябинске. Перед смертью в СИЗО он написал письмо своей девушке. Об этом пишет Baza.

Так, он попросил отправить его вместе с книгой и своим дневником. На данный момент письмо изучают следователи. Судя по тексту, именно это послание можно считать предсмертной запиской. В письме Марцинкевич признается, что совершал "идеологически обоснованные убийства".

Текст письма "Тесака"

Ты прости меня за то, что я это сделал. Но другого пути для себя я не вижу. А с тебя специально взял обещание до конца кино смотреть. Я-то свои перспективы очень внимательно изучил за полгода в Красноярске. Абсолютно никаких шансов на более-менее нормальный исход. Да и, плюс, после всего, я уже не я. Как атеист и либертарианец, я не боюсь смерти. И считаю этот выбор своим правом. Инстинкт самосохранения, правда, мешает. Ну, ничего, с ним справлюсь. Мне дико жаль, что все наши мечты так и останутся мечтами. (Что мы не то что не попутешествовали вокруг света на яхте, но даже и не поцеловались.

"Я знаю, как ты меня любишь и сколько я для тебя значу! Держись! Пожалуйста, пойми, что в данных условиях я бы просто превратил твою жизнь в вечное мучение. Я бы все отдал, чтобы сделать тебя счастливой, но теперь это просто не в моих силах. Жизнь бьет тебя со всех сторон. Не сдавайся! Рысь! Постарайся исполнить мое последнее желание - стань счастливой! Научись бороться с депрессией, заработай денег, путешествуй, заводи новые знакомства и реализовывай проекты. Надеюсь, наше общение и те мысли, которыми я с тобой делился, смогут в этом помочь. Заранее поддерживаю тебя во всем! Ты, ведь, единственная в мире девушка, кого я полностью понимаю. Главное, не делай с собой ничего в первом порыве. Нельзя! Ты - это часть меня! И, если одной части жить больше невозможно, должна хоть другая продолжить это делать!", - сказано в письме.

Хочется спросить, почему все так несправедливо, но я сам во всем виноват. Конечно, если бы в 16 лет мне в руки попала бы не "Моя борьба", а "Овцы в волчьих шкурах", то, скорее всего, вся моя жизнь пошла бы иначе. Стал бы я не НС, а либертарианцем, не насовершал целой кучи идеологически обоснованных убийств, не сидел бы в тюрьме, и вот сейчас на пересылке в Челябинске не готовился бы совершить самоубийство. Очень жаль, что проект развенчивающий националистические, социалистические и религиозные заблуждения, так и останется проектом. Я тебе этого, конечно, не мог сказать, но я надеялся с его помощью искоренить то зло, что я принес. Я говорю и о своих прямых жертвах, и о тех, кого я сагитировал и об их жертвах. Ведь если так взять, то это тысячи загубленных жизней! А проект мы бы спасти тысячи, а то и десятки тысяч жизней…

Напомним, российский националист Максим Марцинкевич, более известный как "Тесак", найден мертвым в камере следственного изолятора в Челябинске.